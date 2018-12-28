В Сети выдвигают версии о личности отца ребенка Лопыревой

Российская модель подтвердила слухи о своей беременности. Однако вопрос, от кого же наследник, так и остался без ответа. После такого заявления домыслов и вариантов о том, кто же является счастливчиком, стало еще больше. Общественность перебирает множество кандидатур.

Вокруг личной жизни Виктории Лопыревой всегда ходит очень много слухов. В свое время ей приписывали романы с самыми известными звездами шоу-бизнеса, политиками и бизнесменами. Самым удивительным был слух о том, что звезда уже является мамой.

По мнению некоторых изданий, восемь лет назад Виктория родила ребенка от бизнесмена Рустама Тарико. От воспитания первенца модель сразу отказалась и отдала ребенка родственникам отца в Ростов. Аргументом этой истории явились снимки красавицы восьмилетней давности, на которых Лопырева выглядит сильно располневшей.

Что касается отца будущего ребенка, то многие считают, что это женатый бизнесмен Самвел Карапетян. Многие утверждают, что Виктория с ним тесно общается, а также посещает салон его жены Этери.

Сама модель эти слухи оставила без комментариев. Поговаривают, что некоторые пиарщики рекомендует будущей маме признать отцом ребенка иностранного бизнесмена, как это сделала Мария Порошина, которая станет мамой уже в пятый раз, пишут сайты Dni.ru и Eg.ru.