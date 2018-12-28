Султан Ураган рассказал о съемках с Натали и синтольщиком «Руки-Базуки»

Как считает автор популярного хита «На дискотеку», артисту просто необходимо постоянно уделять зрителя.

Исполнитель хита «На дискотеку» Султан Хажироко, известный поклонникам как Султан Ураган, поделился подробностями своей работы с певицей Натали и Кириллом Терешиным «Руки-Базуки». Как рассказал артист, создавать музыку – его любимое дело. Но, чтобы песня понравилась зрителям, важно следить за трендами, удивлять чем-то неожиданным и ярким. Даже в том случае, если пишешь композицию для себя.

«Важно быть, как говорят, на хайпе. Вот, к примеру, как новая песня Базуки при участии обладателя этих огромных синтоловых бицух», – говорит Султан. Точно так же произошло и с Натали, чье появление в клипе «Без оружия» стало небольшой сенсацией. Исполнитель признался, что не только поклонникам, но и ему самому очень понравился этот дуэт. «Натали – светленькая, я – темненький. Она очень красивая, а я просто красивый, мы даже оба пишем отличные песни», – отметил Ураган в интервью порталу Teleprogramma.pro.

После того, как клип «На дискотеку» посмотрели 85 миллионов пользователей YouTube, Султан Ураган проснулся знаменитым. К нему начали подходить на улицах с просьбой сфотографироваться или дать автограф, он будет принимать участие во многих новогодних концертах и выходить на сцену с самыми яркими звездами российского шоу-бизнеса.