НОВОСТИ

Султан Ураган рассказал о съемках с Натали и синтольщиком «Руки-Базуки»

Султан Ураган рассказал о съемках с Натали и синтольщиком «Руки-Базуки» ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТА
Как считает автор популярного хита «На дискотеку», артисту просто необходимо постоянно уделять зрителя.

Исполнитель хита «На дискотеку» Султан Хажироко, известный поклонникам как Султан Ураган, поделился подробностями своей работы с певицей Натали и Кириллом Терешиным «Руки-Базуки». Как рассказал артист, создавать музыку – его любимое дело. Но, чтобы песня понравилась зрителям, важно следить за трендами, удивлять чем-то неожиданным и ярким. Даже в том случае, если пишешь композицию для себя.

больше по теме
Певец Султан Ураган рассказал, как стал знаменитымИсполнитель знаменитого хита «На дискотеку» признался, что его начали узнавать на улице.

«Важно быть, как говорят, на хайпе. Вот, к примеру, как новая песня Базуки при участии обладателя этих огромных синтоловых бицух», – говорит Султан. Точно так же произошло и с Натали, чье появление в клипе «Без оружия» стало небольшой сенсацией. Исполнитель признался, что не только поклонникам, но и ему самому очень понравился этот дуэт. «Натали – светленькая, я – темненький. Она очень красивая, а я просто красивый, мы даже оба пишем отличные песни», – отметил Ураган в интервью порталу Teleprogramma.pro.

После того, как клип «На дискотеку» посмотрели 85 миллионов пользователей YouTube, Султан Ураган проснулся знаменитым. К нему начали подходить на улицах с просьбой сфотографироваться или дать автограф, он будет принимать участие во многих новогодних концертах и выходить на сцену с самыми яркими звездами российского шоу-бизнеса.

Вам может быть интересно:
Российские звезды назвали гонорары за выступления в Новый год «Похоронила Новый год»: Ургант не оценил платье и сапоги Темниковой Инна Жиркова: Каждый Новый год мы встречаем в Дубае, и дети ходят там в русскую школу
Тэги:
НаталиРуки-базукиСултан Ураган

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Султан Ураган рассказал о съемках с Натали и синтольщиком «Руки-Базуки»
Интересно?
Поделись с друзьями: