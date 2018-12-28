Кира Найтли призналась, что в детстве хотела стать мальчиком

Актриса призналась, что с ранних лет знала, чем будет заниматься.

Популярная актриса Кира Найтли после своей довольно откровенной и сложной роли в фильме «Коллет» дала интервью, где рассказала о своих мыслях насчет гендерных различий. Актриса призналась, что в детстве хотела стать, во-первых, актрисой, а, во-вторых, мальчиком. Первой цели она достигла, причем рано, вторая «еще в процессе».

При этом, актриса отметила, что речь идет не совсем о половом отличии. Она отметила, что просто в 11 лет она была одержима «Крестным отцом». Она хотела быть Аль Пачино, и считала, что хорошо быть парнем. Найтли сказала, что она не думала о том, чтобы стать красивой девушкой и надежной мамой, она хотела приключений.

Как пишет Theguardian, вся карьера Найтли была той самой попыткой приключений. Чтобы исследовать, если не то, каково это быть мужчиной, то, хотя бы «мужскую сторону женщины, застрявшей в платьях и макияже». Актриса призналась, что почти каждый персонаж, которого она играла, пытался вырваться из этого образа женственности.