Звезда сериала «Громовы» Тарханова рассказала о родах на дому
Глафира Тарханова является не только успешной актрисой, но и мамой четверых детей. Звезда сериалов «Громовы» и «Измены» призналась Борису Корчевникову, что ей было непросто одновременно участвовать в съемках и посвящать время своим наследникам.
Спустя месяц Алексей позвал Глафиру замуж и она сразу же согласилась. Первый год не обошлось без конфликтов, так как муж очень ревновал девушку к ее старым приятелям. Однако это был просто флирт — Алексей для актрисы является единственным мужчиной, которому она и подарила четверых детей.
Первые роды Тархановой проходили в больнице, но остальные три ребенка родились дома, где Глафире помогала акушерка ее мамы. «Это было волшебство», — поделилась звезда. Первые роды были тяжелыми, но молодую маму поддерживал находящийся рядом супруг. Когда она рожала второго сына, то Алексея не было, он пришел немного позже, пишет сайт Dni.ru.