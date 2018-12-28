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Звезда сериала «Громовы» Тарханова рассказала о родах на дому

Звезда сериала «Громовы» Тарханова рассказала о родах на дому Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova/
Актриса стала очередной звездной гостьей на шоу «Судьба человека».

Глафира Тарханова является не только успешной актрисой, но и мамой четверых детей. Звезда сериалов «Громовы» и «Измены» призналась Борису Корчевникову, что ей было непросто одновременно участвовать в съемках и посвящать время своим наследникам.

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Со своим супругом, актером Алексеем Фадеевым, Глафира встретилась на съемочной площадке проекта «Главный калибр». Притяжение между молодыми людьми возникло сразу и вместо работы, весь первый день съемок они проговорили. У обоих было много общего: их семьи принадлежали к одному классу «бедной интеллигенции», так что они были примерно на одном уровне культуры.

Спустя месяц Алексей позвал Глафиру замуж и она сразу же согласилась. Первый год не обошлось без конфликтов, так как муж очень ревновал девушку к ее старым приятелям. Однако это был просто флирт — Алексей для актрисы является единственным мужчиной, которому она и подарила четверых детей.

Первые роды Тархановой проходили в больнице, но остальные три ребенка родились дома, где Глафире помогала акушерка ее мамы. «Это было волшебство», — поделилась звезда. Первые роды были тяжелыми, но молодую маму поддерживал находящийся рядом супруг. Когда она рожала второго сына, то Алексея не было, он пришел немного позже, пишет сайт Dni.ru.

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Тэги:
беременность и родыГлафира Тарханова

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Звезда сериала «Громовы» Тарханова рассказала о родах на дому
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