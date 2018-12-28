Татьяна Навка рассказала, как ее старшая дочь справляется с учебой в МГИМО

Александра Жулина поступила в престижный вуз этим летом.

Известная фигуристка Татьяна Навка три года состоит в браке с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента. Они вместе воспитывают дочь Надежду, которая появилась на свет в 2014 году. Также у спортсменки есть дочь Александра Жулина от прошлых отношений. Навка очень трепетно относится к своим детям. С младшей наследницей она практически не расстается, а вот со старшей видится реже, но у них очень теплые отношения.

27 декабря состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны и ее команды «Аленький цветочек». Пришли посмотреть постановку и поддержать фигуристку не только ее друзья, артисты и знакомые, но и близкие люди. 18-летняя Александра сразу после занятий в МГИМО направилась на ледовую арену, чтобы быть рядом с мамой в ответственный момент. Напомним, что в престижный вуз она поступила минувшим летом, выбрав экономический факультет. Навка не скрывает, что гордится своей дочерью.

Спортсменка рассказала в интервью Teleprogramma.pro об учебе Саши. «Дочка говорит, что математика в школе — детский лепет по сравнению с институтской программой. В целом Саша отлично втянулась в учебу, ведь у нее есть ценный жизненный опыт, который помогает справляться с серьезными нагрузками — она профессионально занималась теннисом», — поделилась Татьяна. Отметим, что девушка ушла из спорта в 15 лет из-за травмы. По словам Навки, Жулина тогда ей сказала, что жизнь после спорта — «сплошное удовольствие». Фигуристка пояснила, что благодаря спорту у людей закаляется характер и вырабатывается сила воли. Татьяна отметила, что ее дочь понимает, что она сама может добиться в жизни всего, чего захочет, без помощи родителей. «Я очень горжусь Сашей и поддерживаю выбранный ею путь…» — добавила фигуристка во время беседы с нашим корреспондентом.