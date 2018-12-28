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Екатерина Варнава показала, как отдыхает в Дубае

Екатерина Варнава показала, как отдыхает в Дубае Варнава с женихом поехала в Дубай.www.instagram.com/
Ведущая сделала нарезку записей со своего отдыха у моря.

Звезда «Comedy Women» Екатерина Варнава выложила в свой Instagram видео из Дубая. Она сделала нарезку фрагментов своего отдыха и предупредила, что запись не стоит смотреть тем, кто давно не был у моря.

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Екатерина Варнава проводит время с женихом на отдыхе в ДубаеЗвезда Comedy Woman недавно отправилась в путешествие со своим возлюбленным. На днях Екатерина Варнава зажигательно станцевала на улицах города Дубай вместе со своим избранником.

«Данный видеоряд может содержать элементы радости, восторга, а также может спровоцировать зрителей совершать импульсивные необдуманные поступки, приводящие к эйфории», — написала Варнава. На записи она со своим молодым человеком Константином Мякиньковым.

На записи пара развлекается, танцует, ходит в парк аттракционов и занимается дайвингом. Кроме того, Варнава говорит, что стоило прилететь в Дубай из холодной Москвы, чтобы встать на коньки. Поклонники в комментариях к этой публикации написали, что пара выглядит действительно счастливой. «Очень круто!!! Столько позитива и радости!», «Такая крутая! И очень красивая!», «Глаз задёргался. Не была на морях уже года три… Дубай мне только снится», — написали в комментариях фанаты. 

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Екатерина Варнава показала, как отдыхает в Дубае
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