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Джонни Депп рад, что ушел из «Пиратов Карибского моря»

Джонни Депп рад, что ушел из «Пиратов Карибского моря» Фото: КП/Анатолий Жданов
Актер не исключил своего возвращения на экраны в роли Джека Воробья.

В роли импозантного, но бесстрашного пирата Джека Воробья Джонни Депп снимался в «Пиратах Карибского моря» порядка 14 лет. Но недавно в компании Disney подтвердили обеспокоившие поклонников слухи о том, что контракт на съемки с актером продлен не будет.

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Как стало известно журналистам, звездный артист не слишком расстраивается. Конечно, он испытывает смешанные чувства, однако скорее рад случившемуся, чем опечален. Участие в легендарном проекте стало очень важным этапом в его жизни и профессиональной карьере, но теперь настало время двигаться дальше. Джонни продолжит выступать со своим музыкальным коллективом The Hollywood Vampires и после роли главного злодея в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» уже готовится предстать перед зрителями в не менее эпичном образе в другой картине. Депп лишь надеется, что люди продолжат с любовью вспоминать его Джека Воробья.

«Он любит этого персонажа и не исключает, что когда-нибудь будет играть его вновь, но всему рано или поздно приходит конец», – рассказал источник в окружении звезды. Как отмечает издание HollywoodLife, Орландо Блум и Кира Найтли в свое время тоже покинули проект Disney, но позднее вернулись в него.

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Джонни Депп рад, что ушел из «Пиратов Карибского моря»
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