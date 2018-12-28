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Собака спасла жизнь погребенному под снежной лавиной школьнику

Собака спасла жизнь погребенному под снежной лавиной школьнику Pixabay.com
Мальчик едва не задохнулся под толщей снега.

Служебная бельгийская овчарка по кличке Жетро спасла жизнь 12-летнему школьнику из Лондона, который попал в снежную западню во время катания на лыжах во французских Альпах.

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел утром 27 декабря. Мальчик в компании шести человек катался по закрытой трассе без специального снаряжения. Через некоторое время в этом районе сошла лавина длиной 800 метров и, протащив школьника вниз на 400 метров, накрыла его с головой. К счастью, в снегу образовался так называемый воздушный карман, который не позволил мальчику сразу задохнуться.

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После информации о ЧП на поиски ребенка вылетели спасатели вместе со служебной собакой. Псу потребовалось менее 15 минут, чтобы отыскать ребенка, затем уже сотрудники службы спасения вызволили его из снежного плена.

Английского школьника экстренно доставили на вертолете в больницу, где медики диагностировали у него перелом ноги, однако жизнь ребенка оказалась вне опасности, пишет Daily Mirror.

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Тэги:
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Собака спасла жизнь погребенному под снежной лавиной школьнику
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