Киркоров поблагодарил знаменитостей, которые пришли на его новое шоу

Поп-король выложил фото со своими друзьями на премьере программы.

Король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров выложил в своем Instagram фотографии звездных гостей, которые были на премьере его шоу «Я+R». Он отдельно поблагодарил каждого своего друга, который пришел его поддержать и посмотреть новую программу.

«В этой новогодней суёте и постпремьерном своём «отходнике» после шоу «Я+R» в «Олимпийском» забыл поблагодарить своих дорогих и близких мне людей и гостей, которые были со мной в этот очень важный для меня вечер моей Премьеры!» — написал Киркоров. Он опубликовал снимки с бывшей супругой Аллой Пугачевой, с Кристиной Орбакайте, с Сергеем Лазаревым и другими знаменитостями.

Напомним, что ранее Киркоров представил новую программу, которая пришла на смену его шоу «Я». Поклонники в комментариях поблагодарили поп-короля за новую программу и яркую премьеру. Многие добавили, что очень ждут гастроли певца с программой.