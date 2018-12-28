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Марии Мироновой пришлось оправдываться за ремонт в собственном доме

Марии Мироновой пришлось оправдываться за ремонт в собственном доме Мария Миронова / фото: instagram.com
Звездная актриса столкнулась с нападками хейтеров.

В загородный дом актрисы Марии Мироновой, куда она недавно перевезла маму Екатерину Градову, пожаловали сотрудники программы «Идеальный ремонт». Звезда на своей страничке в социальной сети Instagram поблагодарила всю команду программы Первого канала. Однако хейтеры выразили свое возмущение. Они отметили, что ведущая могла бы вложить и свои деньги в ремонт, а помочь сотрудники программы могли тем, кто в этом действительно нуждается и у кого нет денег обустраивать свой дом.

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Миронова терпеть упреки в свой адрес не стала и ответила хейтерам. Она сказала, что ее мама ведет скромный образ жизни и заслужила бесплатный ремонт. Миронов отметила, что ее мать — человек непубличный, накопительством и пиаром никогда не занималась. Вся передача, по словам актрисы, посвящена матери, так что она не понимает и не принимает упреки.

Миронова подчеркнула, что дом большой, а сделали ремонт сотрудники программы далеко не везде. В других комнатах она все делает своими силами. Актриса признается, что цены на стройматериалы сегодня очень кусаются. Напомним, что загородный дом Миронова купила в прошлом году. Деньги у нее появились после продажи квартиры на Патриарших прудах, сообщает портал «7 дней».

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бесплатный ремонтЕкатерина ГрадоваМария Миронова

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Марии Мироновой пришлось оправдываться за ремонт в собственном доме
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