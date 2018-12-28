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Певец Султан Ураган рассказал, как стал знаменитым

Певец Султан Ураган рассказал, как стал знаменитым ФОТО: пресс-служба артиста
Исполнитель знаменитого хита «На дискотеку» признался, что его начали узнавать на улице.

Певец Султан Ураган, чья песня «На дискотеку» за короткое время стала настоящим хитом, рассказал, как стал знаменитым. По словам Султана Хажироко – это настоящее имя исполнителя, путь к популярности оказался для него непростым. Но он продолжал заниматься своим любимым делом, создавая музыку, а его команда смогла донести это творчество до поклонников.

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Композицию о сельской дискотеке, которая набрала на YouTube рекордные 85 миллтонов просмотров, Султан изначально задумывал сделать в стиле регги, просто для себя. Однако через пару часов студийной работы был записан именно этот трек, а приглашенный Мурат Тхагалегов помог исполнить припевы песни.

«Мы сделали прекрасный дуэт. Большая часть нашей страны просмотрела мою песню», – признается артист в интервью порталу Teleprogramma.proТеперь Султана начали узнавать на улице. Фанаты просят у не го автографы, подходят сделать селфи. Певец отмечает, что такое повышенное внимание – часть жизни любого известного артиста. Оно ему, конечно, льстит, но не всегда только радует.

«Периоды восприятия этого тоже разные: от эйфории до апатии. Каждый человек по-своему проживает свою, какая бы она ни была, известность», – говорит Султан Ураган.

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Певец Султан Ураган рассказал, как стал знаменитым
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