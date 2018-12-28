Беременная Алена Рапунцель покинула реалити-шоу «Дом-2»

Девушка решила сосредоточиться на будущем малыше. Однако она планирует вернуться на проект, когда родит ребенка.

В январе этого года на реалити-шоу «Дом-2» пришла сестра Ольги Рапунцель Алена. Девушка встретила на проекте Илью Яббарова, с которым у нее закрутился роман. Вскоре она узнала, что ждет от него ребенка. Влюбленные даже собирались пожениться, но со временем из-за частых ссор они приняли решение расстаться. Алена осталась одна, а Яббаров стал встречаться с Маргаритой Ларченко, которая тоже находится в интересном положении. Еще несколько недель назад Алена задумалась над тем, чтобы покинуть проект. Смущало ее то, что перелет до ее родного города Владивостока долгий и в ее положении это может оказаться опасным, а квартиры в Москве у нее нет.

больше по теме Илья Яббаров жестко высказался о будущем ребенке от Алены Рапунцель Участник телестройки не намерен принимать участие в жизни малыша, который скоро появится на свет.

Все же сестра Ольги решила уйти с проекта, чтобы сосредоточить свое внимание на будущем малыше. Он должен появиться на свет в конце января или начале февраля. О своем решении девушка объявила во время прощального вечера. Ольга Бузова сделала ей подарок. Она передала ей 200 тысяч рублей, отметив, что гордится мудростью, стойкостью и милосердием девушки. Рапунцель в свою очередь призналась, что планирует вернуться на телестройку. Она пообещала друзьям, что вновь придет на проект, но уже со своим сыном. Алена не теряет надежды на то, что встретит свою любовь.

«Чувствую, что 2019 год будет для меня самым счастливым. Сын родится. И встречу свою любовь. Я молодая-молодая мама. Наберусь еще мудрости, и все у меня будет хорошо», — высказалась Алена на лобном месте. Добавим, что девушка не рассчитывает на то, что отец ее будущего малыша будет выплачивать ей алименты, поэтому она ищет способы заработать денег. Рапунцель мечтает о небольшом бизнесе и с этим предложением уже обращалась к Ольге. Однако пока ее сестра не дала своего согласия на открытие магазина одежды для детей.