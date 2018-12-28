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Игорь Корнелюк похудел и стал следить за своим питанием

Игорь Корнелюк похудел и стал следить за своим питанием Игорь Корнелюк/globallookpress.com
Композитор и музыкант старается поддерживать хорошую физическую форму.

Известный музыкант Игорь Корнелюк признался, что стал большое внимание уделять своему питанию. Благодаря этому композитору удалось похудеть. По словам Корнелюка, сейчас его не надо заставлять тренироваться. Он сам очень хочет быть здоровым, чтобы продолжать жить и творить. Корнелюк признается, что в этой жизни стоит только захотеть и все начнет по мановению волшебной палочки меняться.

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Корнелюк признался, что очень хочет внуков, однако сын Антон пока не торопится обзаводиться потомством. По словам Корнелюка, ему нужно было в молодости «настрогать больше детей». Впрочем, он признается, что тогда были непростые времена, поэтому он не обзаводился большим семейством.

Корнелюк отметил, что он не старается засветиться, как многие его коллеги по творческому цеху. Он не хочет мериться с ними,» у кого толще, у кого шире». Артиста устраивает, что у него много лет есть преданные поклонники, которые ходят на его выступления, сообщает «Пятый канал».

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Тэги:
здоровое питаниеИгорь Корнелюктренировки артиста

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Игорь Корнелюк похудел и стал следить за своим питанием
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