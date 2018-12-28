Рэпер Мот подвел творческие итоги года

Певец подсчитал количество концертов и снятых клипов в 2018 году.

Рэпер Мот подвел в Instagram итоги своего ушедшего 2018 года, и рассказал поклонников каким был его год в цифрах. Он рассказал, что с начала года выпустил 13 синглов и снял шесть клипов.

Также Мот подсчитал, что на 130 концертах, на которых он выступил за 12 месяцев, было более 400 тысяч зрителей. Также он добавил, что его видео набрали за этот год «137 000 000 просмотров», и он провел «638 000 000 стримов».

Рэпер не стал распространяться о личных достижениях, но написал, что какие-то личные рекорды в этом году у него были. Поклонники в комментариях к этому итоговому посту оставили добрые слова и пожелания.

«Дальше больше, больше, больше. Спасибо за все эмоции за каждую песню. Всё шикарно», « 2019 будет в 10 раз круче, лучше, больше. Большой респект Матвей. И на следующий год разнесите все как разносите сейчас», «Дальше будет ещё круче», — написали поклонники в комментариях к публикации рэпера.