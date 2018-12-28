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«Султан моего сердца»: в России покажут первый масштабный российско-турецкий сериал

«Султан моего сердца»: в России покажут первый масштабный российско-турецкий сериал кадр из сериала "Султан моего сердца"
Для исторического телепроекта о любви правителя к простой девушке построили декорации на 20 гектарах и сшили 80 тысяч костюмов.

Для любителей исторических фильмов и захватывающих сериалов приготовили радостную новость. На Первом канале стартует сериал «Султан моего сердца. Это первый масштабный российско-турецкий телепроект, где покажут исторические события, дворцовые интриги и настоящую любовную драму. Главные роли сыграют турецкий актер Али Эрсан Дура (Махмуд II) и российская актриса Александра Никифорова (Анна). В производстве сериала приняла участие российская компания «Киностудия КИТ».

Действие картины разворачивается в Стамбуле 19 века. Она рассказывает об истории любви правителя к простой девушке. Дочь посла Российской империи, Анна, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Того искренне восхитили не только красота девушки, но и ее образование и прогрессивные взгляды. Правитель влюбляется в нее. Стремясь внедрить европейский уклад, он приглашает Анну стать преподавателем своих детей. Перспектива поселиться в гареме унизительна для Анны, но под угрозой убийства отца она соглашается шпионить за правителем.

Наряду с турецкими актерами в сериале играют наши артисты — Александр Соколовский, Дмитрий Щербина, Андрей Руденский, Софи Шуткина, Олеся Фаттахова, Илья Шакунов, сообщает Дирекция общественных связей Первого канала. Гендиректор «Киностудии КИТ»:Джаник Файзиев заявил, что они создали будоражащую и интригующую историю, зрителям будет интересно следить за перипетиями жизни главной героини.

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Утверждение актрисы на главную роль растянулось на несколько месяцев, ведь одно из условий – знание турецкого языка. В итоге взяли Александру Никифорову. Девушка призналась, что ей пришлось два месяца усердно учить язык. Она готовилась к каждому съемочному дню, разбирая сцены с педагогом. В фильме, кстати, актеры говорят не на современном турецком языке, а на староосманском, характерном для начала 19-го века.

Масштабный проект готовили несколько лет. Интересно, что для съемок выстроили бутафорский город на 20 гектарах с дворцом, улочками, оживленными рынками и старинными домами. Для сериала сшили более 80 тысяч костюмов. При этом российские и турецкие зрители увидят разные варианты — «Киностудия КИТ» и Maya Productions Ltd осуществляли монтаж по-разному для своих аудиторий.

Премьера сериала на Первом канале: 8 января в 21.20, 9-11 января в 21.30, 14-17 января в 21.45.

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«Султан моего сердца»: в России покажут первый масштабный российско-турецкий сериал
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