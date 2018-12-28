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Дочь Абрамовича устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах

Дочь Абрамовича устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Роман Абрамович с дочерью. фото: instagram.com/SOFIAABRAMOV1CH/
Наследница олигарха решила привести себя в форму полгода назад и теперь хвастается результатами.

Роман Абрамович российский предприниматель и владелец огромного состояния. За плечами бизнесмена три брака. От второй жены Ирины у него пятеро детей: 26-летняя Анна, 25-летний Аркадий, 23-летняя Софья, 17-летняя Арина и 15-летний Илья. Третья жена Дарья Жукова, с которой он развелся в прошлом году, подарила ему дочь Лею и сына Аарона. Старшие наследники олигарха уже давно живут самостоятельно. Софья учится в колледже Royal Holloway Лондонского университета — одном из лучших и самых дорогих учебных заведений Британии. Также она занимается конным спортом и принимает участие в международных соревнованиях.

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Дочь Абрамовича всегда была этакой пышечкой, но полгода назад она решила это изменить. Она не стала изнурять себя диетами, а просто активно занялась спортом. Недавно она продемонстрировала результаты похудения. Поклонники отметили, что ее бедра и талия уменьшились на несколько сантиметров. По всей видимости, Софью это так обрадовало, что она устроила фотосессию на Мальдивах. На снимках она позирует в слитном алом купальнике и демонстрирует женственную фигуру.

Поклонники восхитились результатами. Многие отмечают, что теперь Софья выглядит не менее привлекательно, чем Ким Кардашян. «Молодец!», «Приятно смотреть», «Очень красиво и элегантно! Красивая девушка же!», — прокомментировали пост подписчики. Девушка старается смотреться в зеркало перед тем, как что-то съесть. Это помогает ей не есть лишнего. На достигнутом она останавливаться е собирается и продолжает активно заниматься силовыми упражнениями и плавать.

фото: instagram.com/SOFIAABRAMOV1CH/
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Дочь Абрамовича устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
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