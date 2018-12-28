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Татьяна Навка рассказала о ссорах с мужем по бытовым вопросам

Татьяна Навка рассказала о ссорах с мужем по бытовым вопросам Дмитрий Песков и Татьяна Навка / фото: globallook.com
Фигуристка призналась, что все конфликты случались из-за мелочей.

Известная фигуристка Татьяна Навка, которая три года назад вышла замуж за Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, призналась, что первое время у нее возникали конфликты с мужем по бытовым вопросам. Ей все время хотелось дома каких-то перемен: передвинуть кресло, купить новые вещи для интерьера. Она вспомнила, как несколько лет назад решила дома поменять шторы. Однако новые мужу не понравились. Песков дал Навке день, чтобы она их сняла. Однако Навка призналась, что спустя два года она все равно их повесила.

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Навка признается, что у ее мужа очень ответственный пост. Он часто задерживается по работе. Усталость она снимает лаской и поцелуем. Навка рассказала, что муж очень поддержал ее, когда она готовила шоу «Руслан и Людмила». Он говорил ей, что все получится. Так в итоге и случилось.

Навка отметила, что ее дочь от брака с фигуристом Александром Жилиным, Саша, очень сдружилась с Песковым. Она всегда прислушивается к его мнению. При этом и сама Навка обожает детей Пескова. Фигуристка отметила, что все просто любят их совместную дочку Надежду Пескову. Она ко всем бежит обниматься и целоваться, сообщает «СтарХит».

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Тэги:
Александра ЖулинаДмитрий ПесковТатьяна Навка

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Татьяна Навка рассказала о ссорах с мужем по бытовым вопросам
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