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«Давай после праздников»: россияне высмеивают «главную» фразу декабря

«Давай после праздников»: россияне высмеивают «главную» фразу декабря Фото: Pixabay.com
Расхожая отговорка от важных и не очень дел чаще всего звучит в разговорах перед Новым годом.

Интернет-пользователи назвали предновогоднюю фразу, которая чаще всего звучит в декабре на встречах по работе и в беседах с друзьями. Россияне с таким нетерпением ждут долгих зимних каникул, что главным высказыванием месяца стали слова: «Давай уже после праздников».

Расхожую отговорку от важных и не очень дел уже высмеяли пользователи сервиса микроблогов Twitter. В соцсети появилось множество шуток, в которых эта фраза упоминалась в самых разнообразных обстоятельствах.

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«А спонсор этой недели — давай уже после праздников. Отстаньте все, хочу в ютубе позалипать и мемчики посмотреть, а не вот это вот все», – пишет @hvannadalshnuku.

«Свершилось! Получил сегодня первое в году «давай после праздников» (от агента в Лондоне)», – признается @moscowidov.

«Ярче этих новогодних гирлянд полыхает только моя ****, когда я по работе слышу «давай это уже после праздников»», – возмущается @danerystatarien.

«После праздников» предложили также начать рабочий день, встать утром с постели и даже поставить дома новогоднюю елку, прозвучало это высказывание и в «политическом» контексте. «А давайте у турков отвоюем Константинополь? – Давай уже после праздников», «Тереза Мэй перенесла голосование по Brexit – Давай после праздников уже», – приводит слова пользователей tvrain.ru.

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TwitterНовый год 2019

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«Давай после праздников»: россияне высмеивают «главную» фразу декабря
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