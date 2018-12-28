«Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко призналась, что целый год лечилась от анорексии

В агентстве, где она работала, очень строго следили за параметрами моделей.

Победительница конкурса «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко призналась, что путь к славе был у нее очень непрост, как многие сегодня пытаются его себе представить. Звезда три года жила в Китае, где работала по 12-18 часов в день. Она, по собственному признанию, стирала ноги в кровь и забыла о нормальном сне. Семеренко призналась, что модельный бизнес дает прекрасную возможность путешествовать по миру бесплатно. Ей удалось побывать более, чем в десяти странах, посмотреть города и познакомиться с удивительными людьми.

Особенно тяжело пришлось модели, когда она трудилась в Европе. Звезда похудела до 48 килограммов при росте 180 сантиметров и заболела анорексией. На лечение она потратила целый год. «А по поводу откровенных фото? Неужели на пляже вы будете фотографироваться в парандже, имея идеальную фигуру и тратя кучу времени на многочасовые тренировки в зале? Не смешите меня, пожалуйста», — заметила она.

«Согласна, главное остановиться вовремя при похудении», «Завидуют?! Я всегда говорю, что это же хорошо. Зависть — её ещё заработать надо!» «Недавно узнал о вас! По мне так грех не пользоваться тем, что у тебя есть, тем более продавать за деньги. Собаки лают, караван идёт!» — заметили в комментариях поклонники.