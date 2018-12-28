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Меган Маркл повлияла на стиль одежды Кейт Миддлтон

Меган Маркл повлияла на стиль одежды Кейт Миддлтон Меган Маркл повлияла на стиль Кейт Миддлтон. http://www.globallookpress.com
Стилисты отметили, что герцогиня Кембриджская в последнее время стала одеваться смелее и ярче.

Эксперты по стилю отметили серьезные перемены в образе герцогине Кембриджской Кейт. Она стала намного ярче и смелее одеваться, и стилисты считают, что это произошло под влиянием герцогини Сассекской Меган.

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Меган Маркл неоднократно будоражила общественность своим чересчур дерзким внешним видом и яркими нарядами, какие были не приняты среди членов королевской семьи. И Кейт Миддлтон вслед за ней стала одеваться более расковано.

Так, эксперты отметили, что сначала Меган Маркл появилась на публике в платье канареечного цвета в июле. И спустя десять дней Кейт Миддлтон появилась на публике в платье другого дизайнера, но такого же цвета. После этого аналогичная ситуация произошла с брюками: сначала в брюках вышла в свет Маркл, а уже следом — Миддлтон, передает Dailymail. Также в прошлом январе Меган надела костюм в клетку в Кардифф, а позже в этом году герцогиня Кембриджская выбрала в Лондоне платье «Эрдем» также с клетчатым принтом.

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Меган Маркл повлияла на стиль одежды Кейт Миддлтон
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