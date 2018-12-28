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«Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!»: Ляйсан Утяшева показала фото в стиле советского кино

«Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!»: Ляйсан Утяшева показала фото в стиле советского кино Утяшева показала фото в ретро-стиле. www.instagram.com
Спортсменка выложила снимок с телефоном и подписью из известного кино.

Спортсменка Ляйсан Утяшева выложила в свой аккаунт в Instagram фото в стиле советской комедии. Она сфотографировалась у ретро-телефона в красивом интерьере и написала в подписи: «Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры!»

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Утяшева добавила, что ретро-фото было навеяно советским кино. Она добавила, что в Новый год любит смотреть старые фильмы. Спортсменка отметила, что картину про приключения Шурика может пересматривать бесконечно.

В комментариях поклонники поделились со звездой своими любимыми советскими фильмами. «Знаете, если отбросить разбор комедий с точки зрения жизни, отношения между мужчиной и женщиной, семейных ценностей, то безусловно «Служебный роман», «Ирония судьбы». В этом году хочется пересмотреть фильмы с Александром Панкратовым-Чёрным, гардемаринов, мушкетеров», «Любовь и голуби — моя слабость. Казалось бы, наизусть уже знаю, но все равно пересматриваю раз за разом. Потрясающий фильм», — написали фанаты в комментариях к посту. 

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