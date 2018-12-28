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Ольге Бузовой потребовалась помощь врачей после выступления на праздничном концерте

Ольге Бузовой потребовалась помощь врачей после выступления на праздничном концерте Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/
Плотный график певицы сказался на ее здоровье.

Декабрь является самым напряженным месяцем в году не только для обычных россиян, но и для звезд. Артисты практически не появляются дома, так как находятся на съемках различных праздничных телепередач, выступают на корпоративах и дают концерты. Ольга Бузова ко всему прочему еще и является ведущей проекта «Дом-2». Ранее певица уже жаловалась на недосып, а на днях из-за переутомления ей понадобилась помощь врачей.

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Загруженный график знаменитости сказался на ее здоровье. 26 декабря в «Крокус Сити Холле» она приняла участие в съемках праздничного концерта «Рождество с Григорием Лепсом». Ольга выступила поздно вечером, а затем продолжила общаться с коллегами. Уже когда она отправилась домой, ей стало плохо. Артистка вызвала врача, который поставил ей капельницу. «Я неважно себя чувствую, но врач сказал, что завтра мне станет лучше!» — поделилась певица с поклонниками. Бузова отметила, что за весь день съела только один бутерброд. Она отметила, что ей скоро должно стать лучше.

«Весь оставшийся декабрь расписан по минутам, ещё и концерт в новогоднюю ночь. Болеть нельзя», — признавалась звезда. Поклонники надеются, что Ольга в новом году будет больше времени уделять своему здоровью. Однако пока она делает все, чтобы радовать своих фанатов. Так в новогоднюю ночь она поздравит россиян в эфире семи телеканалов. Также Бузова призналась, что у нее грандиозные планы на 2019 год. «Много работать, чтобы достичь всего того, чего я хочу и о чем мечтаю — это моя цель. И я уверенно иду к ней. В новом 2019 году, я вас удивлю на 100 процентов, не только своим творчеством, но и коллаборациями с мировыми брендами», — поделилась она.

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Ольга Бузовасостояние здоровья

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Ольге Бузовой потребовалась помощь врачей после выступления на праздничном концерте
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