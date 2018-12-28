НОВОСТИ

Ксения Бородина спросила у трехлетней дочери про мужа

Ксения Бородина спросила у трехлетней дочери про мужа Ксения Бородина показала беседу с дочерью о муже. Instagram.com
Ведущая выложила видео, на котором играет с дочерью на детской кухне.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина выложила в своем аккаунте в Instagram несколько видео, на которых она вместе с мужем играет с младшей дочерью Теоной. Девочка «готовит» на детской кухне родителям, а те задают ей вопросы. Бородина несколько раз спрашивает девочку про ее «мужа», но она игнорирует эти вопросы.

больше по теме
Бледанс и Бородина привели детей на «Лебединое озеро» Евгения ПлющенкоТелеведущие вместе со своими детьми побывали на ледовом шоу «Лебединое озеро» с Евгением Плющенко в главной роли.
Теона показывает только игрушечного ребенка, но ничего не говорит про «мужа», чем веселит своего супруга, и на очередной вопрос Бородиной «Где твой муж» он отвечает: «Я его съел». В комментариях многие поклонники отмечают, что Теоне повезло с родителями, и не у каждой девочки есть такая огромная игровая комната.

«Игровая комната идеальная, я о такой в детстве мечтала», «У нас две доченьки и сынок, папа тоже не хочет слышать о женихах, хотя старшей уже 14», «Мини семейный спектакль, как Тея встречает родителей у себя дома. Супер!», «Папа ревнует Тею к мужу», — написали в комментариях поклонники. 

Вам может быть интересно:
Ксения Бородина призналась, что 15 лет назад «Дом-2» был искреннее и наивнее Вылитая Теона: Ксения Бородина опубликовала свой детский снимок
Тэги:
Ксения Бородина

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ксения Бородина спросила у трехлетней дочери про мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: