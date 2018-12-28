Ксения Бородина спросила у трехлетней дочери про мужа
Ведущая выложила видео, на котором играет с дочерью на детской кухне.
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина выложила в своем аккаунте в Instagram несколько видео, на которых она вместе с мужем играет с младшей дочерью Теоной. Девочка «готовит» на детской кухне родителям, а те задают ей вопросы. Бородина несколько раз спрашивает девочку про ее «мужа», но она игнорирует эти вопросы.
«Игровая комната идеальная, я о такой в детстве мечтала», «У нас две доченьки и сынок, папа тоже не хочет слышать о женихах, хотя старшей уже 14», «Мини семейный спектакль, как Тея встречает родителей у себя дома. Супер!», «Папа ревнует Тею к мужу», — написали в комментариях поклонники.
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