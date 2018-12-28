Ксения Бородина спросила у трехлетней дочери про мужа

Ведущая выложила видео, на котором играет с дочерью на детской кухне.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина выложила в своем аккаунте в Instagram несколько видео, на которых она вместе с мужем играет с младшей дочерью Теоной. Девочка «готовит» на детской кухне родителям, а те задают ей вопросы. Бородина несколько раз спрашивает девочку про ее «мужа», но она игнорирует эти вопросы.

Теона показывает только игрушечного ребенка, но ничего не говорит про «мужа», чем веселит своего супруга, и на очередной вопрос Бородиной «Где твой муж» он отвечает: «Я его съел». В комментариях многие поклонники отмечают, что Теоне повезло с родителями, и не у каждой девочки есть такая огромная игровая комната.

«Игровая комната идеальная, я о такой в детстве мечтала», «У нас две доченьки и сынок, папа тоже не хочет слышать о женихах, хотя старшей уже 14», «Мини семейный спектакль, как Тея встречает родителей у себя дома. Супер!», «Папа ревнует Тею к мужу», — написали в комментариях поклонники.