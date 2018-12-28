«Горячее сердце»: Лариса Гузеева дала характеристику Бари Алибасову

Телеведущая отметила, что все, кого любит продюсер - под его защитой.

Известная телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором она стоит вместе с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Гузеева и Алибасов давние друзья. Естественно, что телеведущая не смогла при встрече не сделать комплимент Алибасову, которого сильно уважает за его принципиальную позицию по многим вопросам.

«Барри — горячее сердце. С наступающим! Я знаю, что все, кого ты любишь — под твоей защитой!» — заметила Гузеева.

«Я тоже считаю, что Бари — добрейший человек. Даже то, как он общался со своей подопечной в программе, просто молодец! И думаю, что Лидия Шукшина, видимо женщина удивительная, не даром все ее мужья были таланты», «А мне очень нравится Лариса: красивая, остроумная и с чувством юмора. Классная, обалденная!» «Лариса! Восхищаюсь вами! Гордая, красивая, умная женщина! А острота вашего язычка просто убийственна! Так держать!» — заметили в комментариях поклонники.