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Скончался легендарный советский хоккеист Евгений Зимин

Скончался легендарный советский хоккеист Евгений Зимин Евгений Зимин. фото: instagram.com/hcsokolniki/
Его не стало на 72-м году жизни.

Утром 28 декабря стало известно о том, что ушел из жизни легендарный советских хоккеист Евгений Зимин. Он был двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по хоккею. Печальное известие о его смерти появилось на официальном сайте московского «Спартака». Отметим, что за команду Зимин выступал с 1965 по 1974 год. Пока о причинах смерти спортсмена не сообщается.

В сообщении клуба отмечается, что Зимин не только был игроком, который всегда показывал красивую игру на льду, но также он был любимцев болельщиков. «Он всю жизнь проповедовал простую истину: хоккей — это прежде всего игра. Он умел в этой игре все. Маэстро хоккея. Нам очень горько и больно», — говорится в сообщении.

Добавим, что Зимин играл не только за «Спартак», но также ему довелось выходить на лед в составе московского «Локомотива» и «Крыльев Советов». Он не только участвовал в олимпийских играх в составе сборной страны, но и стал трехкратным чемпионом мира. Многие помнят, что именно Евгений Владимирович стал автором первой шайбы советской манды во время Суперсерии СССР — Канада в 1972 году.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в пятницу вечером в Ярославле. Уже известно, что матч начнется с минуты молчания в память о Зимине. Прощание с олимпийским чемпионом пройдет 29 декабря в 11:30 в Николо-Архангельском крематории, об этом сообщает ТАСС.

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Скончался легендарный советский хоккеист Евгений Зимин
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