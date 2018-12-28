ДиКаприо выставил свой особняк в Лос-Анджелесе на продажу

Актер продает дом спустя 19 лет после его покупки, и планирует получить хорошую прибыть.

Актер Леонардо ДиКаприо выставил на продажу свой шикарный особняк в Лос-Анджелесе. Он намерен продать дом за 1,749 миллиона долларов. Эта цена примерно на 870 тысяч долларов выше, чем та, по которой актер сам приобрел дом еще в 1999 году.

Особняк ДиКаприо купил почти сразу же после того как стал известным после своей роли в «Титанике». Здание было построено в 1931 году, в доме есть четыре спальни и четыре с половиной ванные комнаты (в США бывают «половины» ванных — только один душ или туалет), расположенные на нескольких уровнях. Площадь всего дома составляет 3560 квадратных футов, в здании есть лифт, установлены французские двери, сделаны арочные входы и камин.

Как передает Dailymail, на территории дома есть бассейн, закрытый двор с фонтаном и павильон. В доме настоящие деревянные полы и несколько балконов. Несмотря на большие размеры дома, кухня выглядит уютно. По какой причине ДиКаприо решил продать особняк, не уточняется.