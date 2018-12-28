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Галина Юдашкина рассказала о состоянии своего отца, поборовшего рак

Галина Юдашкина рассказала о состоянии своего отца, поборовшего рак Галина Юдашкина / фото: instagram
Сейчас известный модельер чувствует себя хорошо.

Два года назад известный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин узнал, что у него рак. Из-за этого он не смог присутствовать на неделе моды в столице Франции Париже, где всегда был почетным гостем. Юдашкин пережил операцию на почке. Позже он рассказал, что долгое время боролся с раком, но смог победить болезнь. Юдашкин отметил, что о болезни знали только самые близкие люди. Он не хотел никого тревожить и сеять панику среди поклонников.

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Нынешнее лето кутюрье провел в Израиле, где также наблюдался у врачей. Затем он посетил Карелию. Там модельер восстанавливал силы. Между тем поклонников интересует, все ли хорошо со здоровьем у Юдашкина. Одна из подписчиц его дочери Галины спросила, как дела у звездного отца. «Уже все хорошо», — заметила Галина Юдашкина, которой тоже вся эта история с онкологией отца сильно вымотала нервы, сообщает «Комсомольская правда».

Валентин Юдашкин считается одни из самых известных российских модельеров. Именно он придумал знаменитые «балахоны» для Примадонны, Аллы Пугачёвой. Правда, сейчас звезда от них отказалась. Она серьёзно похудела за последние годы, так что может себе позволить их не надевать.

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борьба с ракомВалентин ЮдашкинГалина Юдашкина

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Галина Юдашкина рассказала о состоянии своего отца, поборовшего рак
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