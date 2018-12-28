Актриса из сериала «Каменская» родила четвертого сына

44-летняя Наталия Антонова назвала появление на свет малыша самым счастливым событием уходящего года.

Актриса Наталия Антонова, известная российским любителям кино по сериалам «Каменская» и «Дыши со мной», вновь стала мамой. На днях на свет появился уже четвертый сын 44-летней артистки.

О том, что в ее семье ожидается скорое пополнение, Наталия рассказала в сентябре. Тогда же она сообщила, что запланированные на остаток года спектакли с ее участием отменяются. Актриса подчеркнула, что самое главное для нее в жизни – это дети, поэтому она уходит в декрет, но надолго вынужденный перерыв в карьере не затянется. К тому же, зрители смогут увидеть ее в новых фильмах на своих телеэкранах.

Теперь же Антонова прокомментировала радостное известие. «Появление младшего сына – самое счастливое событие, которое произошло со мной в этом году», – цитирует актрису сайт «7 Дней». Поклонники уже начали поздравлять Наталию с рождением мальчика. На странице актрисы в Instagram малышу желают расти, конечно же, здоровым, смышленым и крепким.

Отметим, Наталия Антонова замужем во второй раз. В первом браке с известным актером Александром Вершининым у артистки родился сын Артем, а отцом ее сыновей Максима и Никиты, а также младшего сына стал второй супруг – врач-гинеколог Николай Семенов.