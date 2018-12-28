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Лиза Галкина примерила шляпку Аллы Пугачёвой

Лиза Галкина примерила шляпку Аллы Пугачёвой Алла Пугачева с Лизой / фото: instagram.com
Дочь Примадонны любит красоваться в вещах звездной матери.

На одной из страничек в социальной сети Instagram, посвященных Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачёвой и ее семье, появилась фотографию дочери певицы и юмориста Максима Галкина Лизы. Девочка стоит на снимке в шляпке своей матери. Также на Лизе красивое платьице и белые колготки с сандалиями. «Маленькая модница», — так кратко подписана фотография.

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«Маленькая женщина, стоит ли торопить детку чувствовать себя звездой?» «Модняшка-кукляшка! Необыкновенная!» «Непередаваемая красота. Прелесть, как хороша», «Боженьки мои. Счастья тебе», «Прелесть девочка, очень похожа на маму и сестричку», — заметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Алла Пугачёва, а особенно Максим Галкин, безумно любят выставлять в соцсетях снимки своих детей. Они практически с первых дней жизни показывают жизнь Гарри и Лизы. Поклонники всегда оставляют под фотографиями сотни восторженных комментариев. Дети у звезд действительно получились на загляденье.

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Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Лиза Галкина примерила шляпку Аллы Пугачёвой
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