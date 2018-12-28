Звезда «Улетного экипажа» Наталья Бардо перенесла операцию

Актриса рассказала поклонникам, что накануне вечером ее выписали из больницы.

Наталья Бардо актриса театра и кино. Многие ее полюбили за роль женщины-пилота в сериале «Улетный экипаж», где она сыграла с Алексеем Чадовым. Девушка обладает эффектной внешностью, поэтому поклонников у нее немало. Однако актриса не одинока. Она состоит в отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом уже около трех лет. Летом прошлого года Наталья подарила ему сына Эрика. После неудачного первого брака девушка наконец-то чувствует себя счастливой и защищенной.

27 декабря Бардо решила подвести итоги года. Она призналась, что недавно была госпитализирована. Актриса перенесла операцию. Подробности произошедшего она рассказывать не стала, но отметила, что уже находится дома. «Вышла из больницы сегодня и уже отошла от наркоза. Все со мной хорошо!» — написала артистка. О своих творческих победах девушка предпочла промолчать. По ее словам, в этом году она научилась не только работать круглые сутки, но и уделять время себе. Наталья отметила, что ей сложно отказываться от проектов, а также порой она готова работать на износ, хотя это вредит ее здоровью. «Многие рады тому, что я ответственна и пунктуальна. Выяснилось, что такие качества без меры могут оказаться плачевными и серьезно навредить здоровью , но моя любовь к работе, экспериментам, работодателям, друзьям сильнее», — добавила она.

Поклонники попытались поддержать Бардо. Они понимают, что год у нее выдался тяжелый, но пользователи соцсети надеются, что в 2019 принесет ей много счастья. «Наталья я желаю вам здоровья. Побольше времени на себя и свои личные желания», «Наталья, мы очень рады, что сейчас все хорошо!», «Вам нужно себя беречь ради сына», — прокомментировали пост подписчики. Пока актриса не делилась своими планами на приближающиеся каникулы, но многие уверены, что она не упустит такой возможности и отправиться в отпуск.