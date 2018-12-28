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Дочку Анны Седоковой сравнили с молоденькой Синди Кроуфорд

Дочку Анны Седоковой сравнили с молоденькой Синди Кроуфорд @annasedokova
14-летняя девочка превратилась в настоящую красавицу.

Старшая дочка Анны Седоковой с каждым днем становится все краше. 36-летняя певица поделилась совместным фото с девочкой, признавшись ею в любви и назвав своим сердечком. Своего первенца Анна родила от футболиста Валентина Белькевича, который играл за киевский «Динамо». Они прожили в браке всего два года, однако результату их любви уже 14 лет. Сейчас Алина учится в школ, занимается спортом и всерьез увлекается танцами.

Помимо Алины у певицы есть дочь 7-летняя дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского, за которую она сейчас судится с бывшим мужем, а также сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова, мальчику скоро исполнится два года. Фото с Алиной восхитило поклонников Анны, многие отметили, что открыли Седокову с новой стороны – как заботливую мама и гармоничную женщину. Анна и Алина собрали множество комплиментов.

«Какая же красивая у вас дочь!!!», «Очень похожа на маму, «Дети у Вас очень красивые», «Дамы неземной красот», «Доча копия мама ,шикарные», «Анна, не обижайтесь, но ваша дочь симпатичнее. Более западная внешность, красотка», «Красивая девочка. Чем то похожа на Синди Кроуфорд», — написали поклонники в комментариях.

Кстати, Алина ранее поделилась, что мама всегда поддерживает ее в трудную минуту и ставит ее интересы выше своих. Она призналась, что мама для нее самый родной человек, который всегда выслушает, когда ей надо выговориться.

«Даже если мы когда-то ссоримся, мы всегда после этого сидим и разговариваем часами. Ты такой крутой и замечательный человек», — поделилась девочка.

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Дочку Анны Седоковой сравнили с молоденькой Синди Кроуфорд
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