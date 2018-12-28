Хилькевич выложила в сеть полуобнаженные семейные фото
Актриса опубликовала снимок с мужем и ребенком.
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич опубликовала в Instagram семейное фото с мужем и маленькой дочкой. Правда, лицо девочки она закрыла рисунком. Вся семья сейчас находится на отдыхе в Таиланде, и они на фото они полуобнаженные и радостные.
Поклонники в комментариях спросили Хилькевич, почему она закрывает лицо младшей дочери, и попросили показать девочку. «Папку за бороду схватила! Ну и правильно не все же волосу мамочку красавицу!», «Почему Аня не показывает лицо Маши?», «Очень нравится ваша семья. С новым годом!», «Если вы имя называете уже нет смысла срывать лицо», — написали подписчики Хилькевич.
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