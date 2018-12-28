Сын Дмитрия Маликова станцевал под мелодию «В лесу родилась елочка»

Популярный певец и композитор поделился трогательными кадрами музицирования с малышом.

В январе будущего года Марку Маликову исполнится 1 годик. Он уж успел стать настоящей звездой интернета. Жизнь знаменитого семейства сейчас сосредоточена вокруг этого маленького человечка. Напомним, у 48-летнего Дмитрия Маликова и его супруги Елены есть взрослая дочь Стефания. 18-летняя девушка учится в МГИМО. Долгие годы они мечтали о втором ребенке и, наконец, вдохновившись примером других звездных пар, также решились на суррогатное материнство. В этом году в семье произошло долгожданное пополнение.

Стефания Маликова часто делится фото и видео с любимым братиком. Она уже сказала, что этот год стал самым счастливым в ее жизни. «Молодой» папа много времени проводит с крошкой сыном. Он и Стефания поделились трогательным видео. Певец, который виртуозно играет на пианино, вовсю музицирует с наследником.

«Этой жизнеутверждающей мелодией мы с Марком Дмитриевичем желаем Вам радостного нового года!» — поделился исполнитель.

Стеша опубликовала ролик, как белокурый братик задорно отплясывал под мотив «В лесу родилась елочка». Малыш очень бурно реагировал на папино исполнение. Сидя на руках у мамы, он активно двигал ножками и ручками, за что получил в конце похвалу от папы и ласковый поцелуй.