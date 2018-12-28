НОВОСТИ

«У их жен сережки стоят, как аппарат МРТ»: певица Слава пристыдила богатых людей

«У их жен сережки стоят, как аппарат МРТ»: певица Слава пристыдила богатых людей певица Слава / фото: globallook.com
Она не понимает тех, кто пытается попиариться за счет больных детей.

Известная российская певица Слава на своей страничке в социальной сети Instagram выступила с признанием. Она отметила, что терпела несколько лет, но все-таки не сдержалась. Она не понимает, почему различные благотворительные фонды и богатые люди пытаются раскрутить свое имя за счет смертельно больных детей. Она отметила, что у жен богатых людей сережки стоят, сколько аппарат МРТ.

больше по теме
Певица Слава удивила поклонников неожиданным видеоСегодня состоялось официальное закрытие ежегодного фестиваля «Жара» в Баку. Несколько дней отечественные знаменитости веселились на площадках мероприятия.

Слава искреннее возмущена, что олигархи и чиновники из правительства устраивают конкурсы и предлагают собрать деньги для больных детей. Она отметила, что такую благотворительность можно назвать только одним словом – тварительность. Слава считает, что если кто-то хочет помочь больному ребенку, то можно это сделать тихо, а не выпячивать свое имя, чтобы о нем узнали все.

«Это вроде правильно, и правильно что подняли эту тему! Но если вы приедете хоть в одну клинику онкобольных, то вы поймёте, что этих больных очень много и помочь им быстрее всего смогут обычные люди. А вам спасибо за крик души!», «Согласна, что правительству должно быть стыдно! Но если и простой народ отвернётся так же от своих же детей, надеяться больше не на кого! Увы и ах. Но по возможности буду отправлять и дальше СМС», «Интересно, есть среди них хоть один человек, который может пожертвовать на благотворительность! В такой богатой стране нищих больше, чем богатых!», «Из наших чиновников кто-нибудь занимается благотворительностью? Не слышала», — заметили в комментариях пользователи.

Вам может быть интересно:
Певица Слава рассказала, почему до сих пор не сыграла свадьбу со своим возлюбленным Певица Слава рассказала, почему до сих пор не сыграла свадьбу со своим возлюбленным Певица Слава удивила поклонников неожиданным видео
Тэги:
критика олигарховмнимая благотворительностьпевица Слава

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«У их жен сережки стоят, как аппарат МРТ»: певица Слава пристыдила богатых людей
Интересно?
Поделись с друзьями: