«У их жен сережки стоят, как аппарат МРТ»: певица Слава пристыдила богатых людей

Она не понимает тех, кто пытается попиариться за счет больных детей.

Известная российская певица Слава на своей страничке в социальной сети Instagram выступила с признанием. Она отметила, что терпела несколько лет, но все-таки не сдержалась. Она не понимает, почему различные благотворительные фонды и богатые люди пытаются раскрутить свое имя за счет смертельно больных детей. Она отметила, что у жен богатых людей сережки стоят, сколько аппарат МРТ.

Слава искреннее возмущена, что олигархи и чиновники из правительства устраивают конкурсы и предлагают собрать деньги для больных детей. Она отметила, что такую благотворительность можно назвать только одним словом – тварительность. Слава считает, что если кто-то хочет помочь больному ребенку, то можно это сделать тихо, а не выпячивать свое имя, чтобы о нем узнали все.

«Это вроде правильно, и правильно что подняли эту тему! Но если вы приедете хоть в одну клинику онкобольных, то вы поймёте, что этих больных очень много и помочь им быстрее всего смогут обычные люди. А вам спасибо за крик души!», «Согласна, что правительству должно быть стыдно! Но если и простой народ отвернётся так же от своих же детей, надеяться больше не на кого! Увы и ах. Но по возможности буду отправлять и дальше СМС», «Интересно, есть среди них хоть один человек, который может пожертвовать на благотворительность! В такой богатой стране нищих больше, чем богатых!», «Из наших чиновников кто-нибудь занимается благотворительностью? Не слышала», — заметили в комментариях пользователи.