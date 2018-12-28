Названа самая нужная IT-профессия 2019 года
Составлен список самых нужных профессий в сфере IT-технологий. По данным аналитиков, изучивших тенденции на рынке труда, в 2019 году наибольшим спросом работодателей будут пользоваться создатели приложений для систем iOS и Android.
Объясняется это быстрым темпом развития сегмента приложений для смартфонов и других устройств при почти полном отсутствии конкуренции. Так, сейчас на подобные вакансии претендуют в среднем менее двух разработчиков на место. Заработать же созданием приложений в Москве можно от 130 тысяч рублей в месяц, а зафиксированный максимум здесь – зарплата в 300 тысяч рублей.
Также в будущем году продолжит расти востребованность аналитиков данных, которые требуются в самых различных компаниях. Конкуренция здесь достигает уже 4,5 человека в среднем на место, а средняя заработная плата – 140-150 тысяч рублей, передает «Российская газета» со ссылкой на исследование сайта SuperJob.ru.