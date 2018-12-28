Спасенная Розенбаумом пассажирка потребовала деньги за новую встречу с музыкантом
Девушка потребовала деньги за участие в программе «Жить здорово».
Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» рассказала о райдере спасенной на борту самолета Александром Розенбаумом крымчанки. Девушка согласилась прилететь на запись программы и встретиться со своим спасителем, но выставила за это серьезный райдер.
На таких условиях ее решено было не приглашать в передачу. А вот сам Розенбаум пришел на передачу и показал зрителям как оказывать первую помощь людям, если им стало внезапно плохо. Случай с девушкой он комментировать не стал, как не стали комментировать ее требования продюсеры передачи.
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