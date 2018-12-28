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Меган Маркл раздавала гостям на первой свадьбе марихуанну

Меган Маркл раздавала гостям на первой свадьбе марихуанну Маркл могла дарить марихуану на своей первой свадьбе. http://www.globallookpress.com
В Сеть попали письма, в которых герцогиня хвасталась такими подарками.

В интернете оказались письма герцогини Меган Маркл, в которых она рассказывает о том, что раздавала марихуану в праздничных пакетиках гостям на своей первой свадьбе на Ямайке, где конопля была запрещена. О таких подарках гостям Маркл, по данным СМИ, хвасталась друзьям.

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В попавших в Сеть электронных письмах, которые есть в распоряжении The Sun , говорится, что речь идет о свадьбе с Тревором Энгельсоном на Ямайке. В ответ на рассказ о марихуане, подруга посоветовала ей купить специальную сумку для каннабиса, и Маркл якобы ответила ей на это: «Уже заказали».

Отмечается, что якобы это были маленькие мешки. И, как сообщается, гости сказали, что Меган и ее первый муж купили марихуану через сотрудника отеля. Ранее в этом месяце отец Меган Томас сообщил, что гостям свадьбы давали марихуану на свадьбе в 2011 году. В то время владение наркотиками на Ямайке было незаконным.

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Меган Маркл раздавала гостям на первой свадьбе марихуанну
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