Меган Маркл раздавала гостям на первой свадьбе марихуанну
В Сеть попали письма, в которых герцогиня хвасталась такими подарками.
В интернете оказались письма герцогини Меган Маркл, в которых она рассказывает о том, что раздавала марихуану в праздничных пакетиках гостям на своей первой свадьбе на Ямайке, где конопля была запрещена. О таких подарках гостям Маркл, по данным СМИ, хвасталась друзьям.
Отмечается, что якобы это были маленькие мешки. И, как сообщается, гости сказали, что Меган и ее первый муж купили марихуану через сотрудника отеля. Ранее в этом месяце отец Меган Томас сообщил, что гостям свадьбы давали марихуану на свадьбе в 2011 году. В то время владение наркотиками на Ямайке было незаконным.
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