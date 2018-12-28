«Ему конец»: Татьяна Васильева высказалась об избившем жену Башарове
Марат Башаров пока не отреагировал на громкий скандал, разгоревшийся после сообщения брата его супруги. Как рассказал шурин известного актера, Елизавета Шевыркова попала в больницу, где у нее зафиксировали перелом носа, а руку на нее поднял сам Башаров.
Поведение своего коллеги прокомментировала народная артистка Татьяна Васильева, буквально пару дней назад игравшая с ним на одной сцене. По словам актрисы, ничего хорошего артиста, избившего супругу, теперь не ждет.
Марат Башаров женился в третий раз в 2016 году, сейчас у пары подрастает сын Марсель. Накануне Елизавета Шевыркова категорически опровергла информацию о ее избиении и рассказала, что не обращалась к врачам и находится дома в полном здравии. Предыдущий брак артиста с Екатериной Архаровой продлился всего девять месяцев, экс-избранница подала на развод после того, как муж сломал ей нос.