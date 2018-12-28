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«Ему конец»: Татьяна Васильева высказалась об избившем жену Башарове

«Ему конец»: Татьяна Васильева высказалась об избившем жену Башарове Фото: КП/Иван Вислов, Евгения Гусева
Актриса жестко прокомментировала сообщения о том, что ее коллега сломал супруге нос.

Марат Башаров пока не отреагировал на громкий скандал, разгоревшийся после сообщения брата его супруги. Как рассказал шурин известного актера, Елизавета Шевыркова попала в больницу, где у нее зафиксировали перелом носа, а руку на нее поднял сам Башаров.

Поведение своего коллеги прокомментировала народная артистка Татьяна Васильева, буквально пару дней назад игравшая с ним на одной сцене. По словам актрисы, ничего хорошего артиста, избившего супругу, теперь не ждет.

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«Ну, это все, конец уже ему. Можно даже сказать, хуже», – коротко высказалась Татьяна Григорьевна, отвечая на вопрос kp.ru. Действительно, подобный поступок может обернуться серьезными последствиями для Башарова, в том числе уголовным преследованием. Наказать артиста твердо намерен брат Шевырковой, отмечавший, что актер наносит его сестре травмы не в первый раз: ранее он уже ломал ей палец на руке.

Марат Башаров женился в третий раз в 2016 году, сейчас у пары подрастает сын Марсель. Накануне Елизавета Шевыркова категорически опровергла информацию о ее избиении и рассказала, что не обращалась к врачам и находится дома в полном здравии. Предыдущий брак артиста с Екатериной Архаровой продлился всего девять месяцев, экс-избранница подала на развод после того, как муж сломал ей нос.

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«Ему конец»: Татьяна Васильева высказалась об избившем жену Башарове
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