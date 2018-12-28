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Садальский рассказал о чуде во время эксгумации тела актрисы Екатерины Савиновой

Садальский рассказал о чуде во время эксгумации тела актрисы Екатерины Савиновой Станислав Садальский/фото: GlobalLook
Актер заявил, что тело звезды фильма «Приходите завтра» оказалось нетленным.

Известный актер Станислав Садальский на своей страничке в социальной сети Instagram вспомнил замечательную актрису Екатерину Савинову, которая прославилась ролью Фроси Бурлаковой в картине «Приходите завтра». Он сказал, что долгие годы актриса боролась с мучительным недугом, повлекшим необратимые психические расстройства. Садальский отметил, что Савинову не стали отпевать после смерти. Лишь спустя 26 лет ее муж Евгений Ташков добился от епархии разрешения перезахоронить жену по церковному обряду. При эксгумации все стали свидетелями чуда — тело актрисы оказалось нетленным.

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«Катя и была Фросей. С таким же уникальным голосом в три октавы, такая же непосредственная и диковатая, она также отправилась в Москву из глухой сибирской Ельцовки поступать «в актрисы», первый раз в жизни сев в поезд», — напомнил Садальский.

«Большое спасибо вам! Так хорошо вы написали о Екатерине Савиной и нам дали возможность вспомнить!», «Стас, вы большой молодец. Так тепло и душевно вспоминаете многих несправедливо забытых актеров, которые являют собой золото нации. Очень жаль, что в правительстве нет таких неравнодушных, любящих свою страну и людей. Спасибо вам за тепло вашей души, здоровья и с наступающими праздниками, удачи», «На Клещихинском кладбище покоится любимая Фрося Бурлакова. Видела картину в пасхальные дни: курган полутораметровый из конфет и печенюшек, россыпь мелочи на могильной плите ее. Вечно живая Катя. Вечная память», — заметили в комментариях поклонники Садальского.

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Екатерина СавиноваПриходите завтра...Станислав Садальский

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Садальский рассказал о чуде во время эксгумации тела актрисы Екатерины Савиновой
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