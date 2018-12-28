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«Подруга прислала гуся из Ростова»: Талызина рассказала, как встретит Новый год

«Подруга прислала гуся из Ростова»: Талызина рассказала, как встретит Новый год Валентина Талызина. КП/Борис Кудрявов
Актриса с удовольствием готовится к празднику и закупает подарки родным.

Имя Валентины Талызиной на подкорке связано с Новым годом. Она снялась в главном фильме, который в праздники приходит в каждый дом. В «Иронии судьбы, или С легким паром!» она воплотила подругу героини Барбары Брыльска, а также озвучила польскую актрису.

Известная артистка рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, как встретит Новый год. 83-летняя Талызина уже давно предпочитает праздновать в семейном кругу в своей московской квартире. По ее словам, она готовится к празднику и очень любит радовать подарками близких – дочку Ксению и 19-летнюю внучку Анастасию, которые являются самыми близкими для нее людьми. Что касается новогодних яств, то заливной рыбы, как в популярном фильме Эльдара Рязанова, на ее столе не будет, зато будут другие вкусности.

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Талызина пожаловалась на Кончаловского и ЮрскогоВ понедельник, 22 января, знаменитой актрисе исполнилось 83 года. Артистка рассказала о непростой ситуации, которая сложилась в театре, в котором она служит.
«Я люблю гуся, и мне подруга Лида прислала его из Ростова. Представляете? Как-то самой не получается купить. Запеку его в духовке», — поделилась актриса.

Также Валентина Илларионовна рассказала, что ее стол не обойдется без традиционного оливье, но готовит она его с собственной изюминкой – без колбасы и мяса, с яблоком, свежими и солеными огурцами и мелко натертым корнем петрушки. Что касается традиций, то под бой курантов знаменитая артистка записывает желание на кусочек бумажки, сжигает ее, бросает в бокал с напитком и выпивает.

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Валентина ТалызинаНовый годсоветские актёры

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