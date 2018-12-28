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Алана Мамаева напугала поклонников странным снимком из ванной комнаты

Алана Мамаева напугала поклонников странным снимком из ванной комнаты Алана Мамаева/@alana_mamaeva
Звезда, судя по всему, поучаствовала в фотосессии, но не все фанаты ее оценили.

Модель Алана Мамаева, как известно, последние месяцы пребывает не в лучшем расположении духа. Ее муж, футболист «Краснодара» Павел Мамаев, находится в СИЗО и на свободе раньше февраля не появится. К прочим бедам Мамаевой добавилось то, что стали распространяться слухи, что спортсмен постоянно изменял модели. Сама Мамаева в этом и не сомневается. Она даже назвала, с кем спал Павел. Это, как она уверена, модель Виктория Боня.

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Между тем депрессия Мамаевой переходит доступные рамки. На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала снимок, где лежит в ванной комнате. При этом на вене у модели странная красная полоска.

«Каждый человек может помочь только сам себе. Никто другой это не сможет», «Странная фотосессия. Не пугайте нас», «Алана очень красивая девушка изначально, я бы даже сказала, что редкая красотка. Но именно с изменением внешности стала другой, потеряла ту изюминку. И стала просто тюнинговой девушкой. А вот раньше, была бесподобной», «Да выйдет он скоро, не надо таких жертв», — заметили в комментариях поклонники.

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Тэги:
Алана МамаеваВиктория БоняПавел Мамаев

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Алана Мамаева напугала поклонников странным снимком из ванной комнаты
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