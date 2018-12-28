Лобода подвела итоги года и поблагодарила поклонников

Певица написала пост в Instagram с добрыми словами в адрес фанатов.

Певица Светлана Лобода написала в своем аккаунте в Instagram пост с очень короткими итогами года. Она написала «хороший был год», этим и ограничившись.

больше по теме Лобода показала домашнее фото с дочерью и без макияжа Певица выложила семейный снимок возле новогодней елки.

Она поблагодарили фанатов за то, что они поддерживали ее в течение года и любили. «Я благодарю каждого за возможность стоять там , где мы есть. За веру в нас, за вашу любовь и поддержку», — написала Лобода.

Поклонники в комментариях написали поздравления и добрые слова. «Светлана, вы молодец !!!? Эти все награды — результат вашего упорного труда, бессонных ночей… Очень люблю ваше творчество», «Вы у нас самая лучшая, кто бы что не говорил», «Вперед и только вперед!!! Ты лучшая из лучших! Талант не задушишь и не убьешь! Удачи тебе во всём», — написали поклонники в комментариях.