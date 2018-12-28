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Лобода подвела итоги года и поблагодарила поклонников

Лобода подвела итоги года и поблагодарила поклонников Лобода подвела итоги года. Instagram.com
Певица написала пост в Instagram с добрыми словами в адрес фанатов.

Певица Светлана Лобода написала в своем аккаунте в Instagram пост с очень короткими итогами года. Она написала «хороший был год», этим и ограничившись.

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Она поблагодарили фанатов за то, что они поддерживали ее в течение года и любили. «Я благодарю каждого за возможность стоять там , где мы есть. За веру в нас, за вашу любовь и поддержку», — написала Лобода.

Поклонники в комментариях написали поздравления и добрые слова. «Светлана, вы молодец !!!? Эти все награды — результат вашего упорного труда, бессонных ночей… Очень люблю ваше творчество», «Вы у нас самая лучшая, кто бы что не говорил», «Вперед и только вперед!!! Ты лучшая из лучших! Талант не задушишь и не убьешь! Удачи тебе во всём», — написали поклонники в комментариях.

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Лобода подвела итоги года и поблагодарила поклонников
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