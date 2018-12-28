«Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко сравнила себя с Николаем II

Красавица рассказала о своей жизни после победы.

Победительница конкурса «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко призналась, что после победы на нее накинулись очень многие люди с различными предложениями о сотрудничестве. По ее словам, журналисты сейчас ее буквально разрывают. Про нее пишут глянцевые издания. Много предложений о съемках в шоу. Кроме того, в Интернете гуляет информация о ее прошлой жизни. Причем очень много неправды.

«Словом, чувствую себя почти как Николай II, вступивший в 1914 году в войну. Жить становится интереснее и круче!» — заметила красавица.

«Ох, желаю крепких нервов и выдержки. И поменьше читать желтой прессы и всякие «новости», «Подписался в день твоей победы, узнав, что ты тоже с Кубани. Стало интересно посмотреть на тебя. Желаю тебе дальнейших высот и больших достижений», «Желаю использовать все возможности по максимуму, чтобы реализовать твой большой потенциал. Так что сил тебе и удачи, а также будь осторожна в выборе близкого круга общения особенно сейчас», — заметили в комментариях поклонники.