НОВОСТИ

«Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко сравнила себя с Николаем II

«Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко сравнила себя с Николаем II Алеся Семеренко/Страница Алеси Семеренко в Instagram
Красавица рассказала о своей жизни после победы.

Победительница конкурса «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко призналась, что после победы на нее накинулись очень многие люди с различными предложениями о сотрудничестве. По ее словам, журналисты сейчас ее буквально разрывают. Про нее пишут глянцевые издания. Много предложений о съемках в шоу. Кроме того, в Интернете гуляет информация о ее прошлой жизни. Причем очень много неправды.

больше по теме
В Сети появился компромат на «Мисс Москва-2018» Алесю СемеренкоДевушку обвиняют в том, что она купила победу и работает в эскорте.

«Словом, чувствую себя почти как Николай II, вступивший в 1914 году в войну. Жить становится интереснее и круче!» — заметила красавица.

«Ох, желаю крепких нервов и выдержки. И поменьше читать желтой прессы и всякие «новости», «Подписался в день твоей победы, узнав, что ты тоже с Кубани. Стало интересно посмотреть на тебя. Желаю тебе дальнейших высот и больших достижений», «Желаю использовать все возможности по максимуму, чтобы реализовать твой большой потенциал. Так что сил тебе и удачи, а также будь осторожна в выборе близкого круга общения особенно сейчас», — заметили в комментариях поклонники.

Вам может быть интересно:
24-летняя Алеся Семеренко завоевала титул «Мисс Москва-2018» В Сети появился компромат на «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко Что мы знаем о первой красавице Москвы-2018, блогере из Краснодарского края Алесе Семеренко
Тэги:
Алеся СемеренкоМисс МоскваНиколай II

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко сравнила себя с Николаем II
Интересно?
Поделись с друзьями: