«Тормоза уже не работают»: эзотерик объяснила агрессию Марата Башарова
Эзотерик и клинический психолог Алена Орлова считает, что актер и телеведущий Марат Башаров, которого подозревают в избиении жены, самый настоящий энергетический вампир. Он не может сдержать свою агрессию и у него «не работают тормоза». Орлова уверена, что Башаров специально выбирает себе в жены таких женщин, которых можно превратить в жертву. Ему нравится над ними доминировать. Это такой способ самовыражения для артиста.
Орлова уверена, что Башаров на этом не остановится. Он будет подыскивать себе все новые жертвы. В концовке своей жизни он, по мнению экзотерика, превратится в обычного алкоголика, сообщает портал dailystorm.ru.
Отметим, что Марат Башаров уже не в первый раз поднимает руку на женщину. В прошлом браке с Екатериной Архаровой он также бил супругу, которая позже демонстрировала побои и признавалась, что жить с актером просто невозможно из-за постоянной агрессии.