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«Тормоза уже не работают»: эзотерик объяснила агрессию Марата Башарова

«Тормоза уже не работают»: эзотерик объяснила агрессию Марата Башарова Марат Башаров/Фото: Global Look Press
Клинический психолог Алена Орлова считает, что актер стал самым настоящим «энергетическим вампиром».

Эзотерик и клинический психолог Алена Орлова считает, что актер и телеведущий Марат Башаров, которого подозревают в избиении жены, самый настоящий энергетический вампир. Он не может сдержать свою агрессию и у него «не работают тормоза». Орлова уверена, что Башаров специально выбирает себе в жены таких женщин, которых можно превратить в жертву. Ему нравится над ними доминировать. Это такой способ самовыражения для артиста.

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Орлова уверена, что Башаров на этом не остановится. Он будет подыскивать себе все новые жертвы. В концовке своей жизни он, по мнению экзотерика, превратится в обычного алкоголика, сообщает портал dailystorm.ru.

Отметим, что Марат Башаров уже не в первый раз поднимает руку на женщину. В прошлом браке с Екатериной Архаровой он также бил супругу, которая позже демонстрировала побои и признавалась, что жить с актером просто невозможно из-за постоянной агрессии.

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Тэги:
Алена ОрловаЕкатерина АрхароваМарат Башаров

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«Тормоза уже не работают»: эзотерик объяснила агрессию Марата Башарова
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