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Звезда фильма «Славные парни» скончался из-за болезни почек

Звезда фильма «Славные парни» скончался из-за болезни почек кадр из фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
Фрэнк Адонис умер у реанимации клиники в Лас-Вегасе.

Колоритный актер Фрэнк Адонис украсил многие западные фильмы, ставшими по-настоящему успешными. Всего в его фильмографии около сорока картин, среди которых «Славные парни», «Казино», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Он выступил сценаристом двух фильмах, в том числе «У деревьев есть глаза». Также актер успел снять свой собственный фильм «Смертельный путь».

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Актер перестал сниматься в 2017 году и практически пропал из виду. Последнее время он вел замкнутый образ жизни в своем доме в Калифорнии. Всему виной послужила тяжелый недуг. Врачи диагностировали у звезды болезнь почек. Неделю назад его доставили в клинику в Лас-Вегасе в критическом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции воздуха. К сожалению, врачи не смогли помочь и 72-летний актере скончался. Печальную новость подтвердила его супруга, пишет Lenta. 

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Звезда фильма «Славные парни» скончался из-за болезни почек
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