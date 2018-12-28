Звезда фильма «Славные парни» скончался из-за болезни почек
Фрэнк Адонис умер у реанимации клиники в Лас-Вегасе.
Колоритный актер Фрэнк Адонис украсил многие западные фильмы, ставшими по-настоящему успешными. Всего в его фильмографии около сорока картин, среди которых «Славные парни», «Казино», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Он выступил сценаристом двух фильмах, в том числе «У деревьев есть глаза». Также актер успел снять свой собственный фильм «Смертельный путь».Lenta.
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