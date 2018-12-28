НОВОСТИ

«Хотел снимать Брыльску, а снимал меня»: Валентина Талызина рассказала о трудностях работы с Рязановым

«Хотел снимать Брыльску, а снимал меня»: Валентина Талызина рассказала о трудностях работы с Рязановым Валентина Талызина. КП/Борис Кудрявов
Трагикомедийный фильм «Зигзаг удачи» в этом году отмечает 50-летний юбилей.

В 2018 году исполняется полвека со дня выхода фильма Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи». В этой картине сыграли Евгений Леонов, Ирина Скобцева, Евгений Евстигнеев, Георгий Бурков. Для Валентины Талызиной, сыгравшей председателя месткома Алевтину Васильевну, эта работа стала одной из первых значимых ролей в кино.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro актриса призналась, что в новогодние праздники пересматривает многие советские фильмы, в этом году посмотрит «Зигзаг удачи», поскольку давно его не смотрела. Она призналась, что ей было очень сложно работать с маститым и требовательным режиссером.

больше по теме
Валентина Талызина не признает вину перед дочерьюДевочку воспитывала бабушка, а знаменитая артистка предпочла работу ребенку. И нисколько об этом не жалеет.
«Потому что Эльдар Рязанов хотел снимать Брыльску, а снимал меня. И, естественно, мной очарован не был»- поделилась Валентина Илларионовна.

Тем не менее, актриса очень ценит эту свою работу. 50 лет — серьезный возраст, а картина по-прежнему остается актуальной и популярной. По словам Талызиной, это говорит о том, что она успешна. Напомним, Эльдар Рязанов снял польскую актрису в своем легендарном фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Вам может быть интересно:
83-летняя Валентина Талызина неудачной шуткой смутила Веру Васильеву Валентина Талызина не признает вину перед дочерью Талызина пожаловалась на Кончаловского и Юрского
Тэги:
Валентина ТалызинаЗигзаг удачисоветские актёрыЭльдар Рязанов

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Хотел снимать Брыльску, а снимал меня»: Валентина Талызина рассказала о трудностях работы с Рязановым
Интересно?
Поделись с друзьями: