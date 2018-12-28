«Хотел снимать Брыльску, а снимал меня»: Валентина Талызина рассказала о трудностях работы с Рязановым

Трагикомедийный фильм «Зигзаг удачи» в этом году отмечает 50-летний юбилей.

В 2018 году исполняется полвека со дня выхода фильма Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи». В этой картине сыграли Евгений Леонов, Ирина Скобцева, Евгений Евстигнеев, Георгий Бурков. Для Валентины Талызиной, сыгравшей председателя месткома Алевтину Васильевну, эта работа стала одной из первых значимых ролей в кино.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro актриса призналась, что в новогодние праздники пересматривает многие советские фильмы, в этом году посмотрит «Зигзаг удачи», поскольку давно его не смотрела. Она призналась, что ей было очень сложно работать с маститым и требовательным режиссером.

«Потому что Эльдар Рязанов хотел снимать Брыльску, а снимал меня. И, естественно, мной очарован не был»- поделилась Валентина Илларионовна.

Тем не менее, актриса очень ценит эту свою работу. 50 лет — серьезный возраст, а картина по-прежнему остается актуальной и популярной. По словам Талызиной, это говорит о том, что она успешна. Напомним, Эльдар Рязанов снял польскую актрису в своем легендарном фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».