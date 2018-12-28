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Валерия показала пример Екатерине Андреевой, как нужно ходить в театр

Валерия показала пример Екатерине Андреевой, как нужно ходить в театр Валерия и Иосиф Пригожин. КП/Владимир Веленгурин
Певица принарядилась для традиционного предновогоднего выхода в свет.

Недавно телеведущая Екатерина Андреева вызвала настоящий шквал обсуждения, когда пришла в Мариинский театр в рванных джинсах. В свое оправдание красавица-телеведущая заявила, что на ней были золотые туфли и праздничный вечерний жакет. К тому же, она привела в пример самые прославленные европейские театры, куда люди приходят прямо «с вокзала», в спортивных костюмах и со своей едой. В противовес известной ведущей свой поход в театр показала певица Валерия. По ее словам, несмотря на занятость в декабре, с гастролями, концертами, съемками и корпоративами, они с супругом Иосифом Пригожиным всегда находят время, чтобы перед Новым годом сходить в театр.

«В канун каждого Нового года мы обязательно ходим в Большой театр смотреть «Щелкунчик». И сегодня опять погрузились в сказку. Каждый раз эта волшебная музыка трогает до слез, восхищает, вдохновляет. Танцевали артисты прекрасно. Спасибо за прекрасный вечер», — поделилась Валерия с подписчиками.

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Из своей ложи она опубликовала видео, на котором предстала с прической, макияжем и в элегантном черном наряде с блестками.

«Мне нравится, что в Большой по-прежнему наряжаются, а то походы в театр, в большинстве своём, носят очень бытовой характер», — высказалась звезда.

Поклонники отметили, что 50-летняя Валерия выглядит очень женственно, утонченно и привлекательно. Они подивились, что звезда умудряется оставаться в прекрасной форме, сохраняя прелесть и свежесть кожи. И хотя некоторые признались, что им не по карману подобные культурные развлечения, они засыпали исполнительницу комплиментами.

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Большой ТеатрВалерияВалерия и Иосиф Пригожин

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Валерия показала пример Екатерине Андреевой, как нужно ходить в театр
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