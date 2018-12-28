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Боню раскритиковали за слишком откровенный наряд на передаче у Елены Малышевой

Боню раскритиковали за слишком откровенный наряд на передаче у Елены Малышевой Виктория Боня/фото: instagram
Звезда появилась в облегающем платье на съёмках программы «Жить здорово!»

Телеведущая и модель Виктория Боня, как известно, прекрасно выглядит в свои 39 лет. Звезда может носить откровенные наряды. Однако многие зрители посчитали, что Боня серьезно переборщила, когда пришла в студию к телеведущей Елене Малышевой на съемки программы «Жить здорово!» в слишком откровенном платье.

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Боня во время записи программы рассказала, что она не любит пить таблетки и ходить к докторам. Если вдруг она переедает, то прибегает к народным методам – пьет чай с лимоном. Многие присутствующие в зале особенно не слушали речи Бони. Все были сконцентрированы на ее облегающем синем платье с глубоким декольте, в котором она заявилась к Малышевой.

Присутствующие в зале отметили, что для такой передачи наряд совсем неуместен, и Боне следовало бы быть скромнее, а не показывать на всю страну свои прелести. Сама же Боня на критику в свой адрес пока никак не отреагировала. Ей вообще не очень интересно, что о ней говорят другие. Звезда живет своей жизнью и в советах не нуждается, сообщает «СтарХит».

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Боню раскритиковали за слишком откровенный наряд на передаче у Елены Малышевой
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