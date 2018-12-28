НОВОСТИ

Виктория Лопырева отправилась в США к Нюше и устроила «допрос с пристрастием»

Виктория Лопырева отправилась в США к Нюше и устроила «допрос с пристрастием» Виктория Лопырева/Фото: globallook
Звездная модель попросила певицу рассказать о прелестях материнства.

Известная российская модель Виктория Лопырева не так давно наконец-то перестала скрывать свою беременность. Через несколько месяцев Лопырева станет мамой. Она решила узнать о прелестях материнства у своей подруги певицы Нюши, которая родила несколько месяцев назад своего первого ребенка. Для этого Лопырева вылетела в США, где Нюша восстанавливается после родов.

больше по теме
Беременная Виктория Лопырева призналась, что ей все время хочется спать и естьТакже звезда пожаловалась на недостаток солнца в предновогодней Москве.

На своей страничке в социальной сети Instagram Лопырева написала, что устроила Нюше «допрос с пристрастием». Они обсудили очень многие моменты, в том числе и сам процесс родов. «Одно очевидно — времени на все не хватило и срочно требуется новая встреча для закрепления материала. Уверена, что у меня тут много молодых мам. Напишите какие-то гаджеты, штуки и прочие полезные вещи, которые вы для себя открыли или на которые вам открыли глаза опытные подруги», — сказала Лопырева.

«Вика, рады за тебя. Ну наконец-то ты в наших рядах», «Виктория, у них продаются в США какие-то волшебные бутылки для воды и смесей, которые не допускают попадания воздуха. И, соответственно, у ребенка нет колик, живот не болит, спит спокойно», «Соплеотсос. Сегодня первый раз за пять месяцев использовали, отличная вещь, а вот качели не рекомендую, ребёнок очень быстро привыкает к укачиваниям», — заметили в комментариях поклонники.

Вам может быть интересно:
Лопырева впервые появилась на публике после объявления о беременности Виктория Лопырева впервые показала свой беременный животик Карты Таро ясновидящей показали, что Виктория Лопырева не беременна
Тэги:
Виктория ЛопыреваНюшаСША

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Виктория Лопырева отправилась в США к Нюше и устроила «допрос с пристрастием»
Интересно?
Поделись с друзьями: