Виктория Лопырева отправилась в США к Нюше и устроила «допрос с пристрастием»

Звездная модель попросила певицу рассказать о прелестях материнства.

Известная российская модель Виктория Лопырева не так давно наконец-то перестала скрывать свою беременность. Через несколько месяцев Лопырева станет мамой. Она решила узнать о прелестях материнства у своей подруги певицы Нюши, которая родила несколько месяцев назад своего первого ребенка. Для этого Лопырева вылетела в США, где Нюша восстанавливается после родов.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Лопырева написала, что устроила Нюше «допрос с пристрастием». Они обсудили очень многие моменты, в том числе и сам процесс родов. «Одно очевидно — времени на все не хватило и срочно требуется новая встреча для закрепления материала. Уверена, что у меня тут много молодых мам. Напишите какие-то гаджеты, штуки и прочие полезные вещи, которые вы для себя открыли или на которые вам открыли глаза опытные подруги», — сказала Лопырева.

«Вика, рады за тебя. Ну наконец-то ты в наших рядах», «Виктория, у них продаются в США какие-то волшебные бутылки для воды и смесей, которые не допускают попадания воздуха. И, соответственно, у ребенка нет колик, живот не болит, спит спокойно», «Соплеотсос. Сегодня первый раз за пять месяцев использовали, отличная вещь, а вот качели не рекомендую, ребёнок очень быстро привыкает к укачиваниям», — заметили в комментариях поклонники.