Дюма, подштанники, носки: поклонники Галкина переживают, что в его замке холодно
Максим Галкин поделился со своими поклонниками снимками в домашней библиотеке в своем замке в деревне Грязи в Подмосковье. Юморист с книгой в руках расположился в уютном кресле.
«Вот прилёг/присел с романчиком и обнаружил редкое сходство обложки и картины, под которой сел. Неплохое чтиво — подзабытый роман Дюма «Красный сфинкс» о событиях, последовавших пару дней спустя после окончания действия «Трёх мушкетёров». Спасибо прекрасной Дусе Костолевской, которая привезла мне несколько книжных новинок из осаждённого Парижа. Если пролистнуть, то можно увидеть обложку покрупнее», — поделился артист.
Больше всего поклонников Максима заинтересовал не тот факт, что он читает Александра Дюма в оригинале, а его внешний вид. Галкин был одет в футболку, кофту, теплые спортивные брюки, под которыми внимательные фолловеры рассмотрели подштанники. Кроме того, многие сделали предположение, что юморист надел несколько пар носок. Кто-то даже предложил юмористу домашние угги, которые можно носить на босую ногу, или даже валенки. Ведь главное, как известно, чтобы ноги были в тепле.
Кстати, французский язык, на котором прекрасно разговаривает Максим галкин, учат и его дети — двойняшки Лиза и Гарри. Ранее молодой папа поделился видео, на котором его первенцы старательно читают, тренируя дикцию.