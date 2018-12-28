Дюма, подштанники, носки: поклонники Галкина переживают, что в его замке холодно

Чтобы посидеть в библиотеке с книгой, юмористу приходится тепло одеваться.

Максим Галкин поделился со своими поклонниками снимками в домашней библиотеке в своем замке в деревне Грязи в Подмосковье. Юморист с книгой в руках расположился в уютном кресле.

«Вот прилёг/присел с романчиком и обнаружил редкое сходство обложки и картины, под которой сел. Неплохое чтиво — подзабытый роман Дюма «Красный сфинкс» о событиях, последовавших пару дней спустя после окончания действия «Трёх мушкетёров». Спасибо прекрасной Дусе Костолевской, которая привезла мне несколько книжных новинок из осаждённого Парижа. Если пролистнуть, то можно увидеть обложку покрупнее», — поделился артист.

Больше всего поклонников Максима заинтересовал не тот факт, что он читает Александра Дюма в оригинале, а его внешний вид. Галкин был одет в футболку, кофту, теплые спортивные брюки, под которыми внимательные фолловеры рассмотрели подштанники. Кроме того, многие сделали предположение, что юморист надел несколько пар носок. Кто-то даже предложил юмористу домашние угги, которые можно носить на босую ногу, или даже валенки. Ведь главное, как известно, чтобы ноги были в тепле.

«А. Дюма, третий родной язык — французский, картина, кресло, костюм с распродажи, двойные носки, чистые полы, холод и темнота в замке. Поклонники ничего не упустят», «Максим, а что у вас холодно в доме?», «Если судить насколько Вы тепло одеты, то дома прохладно», «Двое носок?», «То подштанники, которые надеваются ещё и на пятку», «В большом доме с каменным полом всегда по двое носков приходиться одевать», «У Вас отопление отключили?», «Когда у меня будет дом, я тоже буду носить носки теплые», «Максим, видно у вас прохладно в замке», — написали в комментариях к посту.

Кстати, французский язык, на котором прекрасно разговаривает Максим галкин, учат и его дети — двойняшки Лиза и Гарри. Ранее молодой папа поделился видео, на котором его первенцы старательно читают, тренируя дикцию.